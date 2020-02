Blokker vertrekt uit België en Luxemburg

AMSTERDAM - Winkelketen Blokker trekt zich terug uit België en Luxemburg en gaat zich volledig richten op de Nederlandse markt. Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, verkoopt zijn buitenlandse Blokker-filialen aan retailondernemer Dirk Bron, bekend als oprichter van budgetsportketen Aktiesport. Hij wil de winkels voorzetten onder de naam Mega World.

Mega World wordt een discountformule, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Action. De ombouw van de 121 Belgische en twee Luxemburgse zaken vindt komende maanden plaats. Alle circa 670 medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Dat is de Dutch Retail Groep, een houdstermaatschappij die Bron speciaal voor zijn nieuwe plannen heeft opgezet. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Blokker was sinds 1977 actief bij de zuiderburen. De laatste jaren liepen de resultaten er duidelijk terug. "Ondanks vele maatregelen en interventies zijn we er niet in geslaagd om deze ontwikkelingen te keren. Ongewijzigd verder gaan was door de opgelopen verliezen niet mogelijk en ingrijpende maatregelen waren onvermijdelijk", erkent topman Michiel Witteveen van het moederbedrijf van Blokker.

Winstgevend bedrijf

Witteveen stelde in december nog dat Blokker eind 2021 weer een winstgevend bedrijf moet zijn. Hij zei in een interview in De Telegraaf dat er in Nederland geen winkels zullen verdwijnen. België was volgens hem wel een probleem. Daarom zouden de zaken daar begin dit jaar worden geëvalueerd. Belgische vakbonden vreesden al dat er veel winkels en banen zouden verdwijnen. Via een eerdere ondernemingsraad van Blokker België hadden ze begrepen dat slechts acht Belgische en Luxemburgse filialen winstgevend waren.

Blokker telt in Nederland 350 eigen filialen en 75 franchisewinkels. Daar werken ruim 5000 werknemers.

