Churandy Martina start flitsbezorgservice met hardlopers

AMSTERDAM – Meer dan 100 hardlopers zullen vanaf 1 februari 2022 de boodschappen bezorgen in Amsterdam, waarna binnen vier maanden ook Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht aan de beurt zijn voor supersnelle bezorging door dito bezorgers. Oprichter van Churundy is Churandy Martina, Nederlands recordhouder op de 60 meter en vijfvoudig Olympisch atleet.

“Met de opkomende populariteit onder zowel de flitsbezorgservices als hardlopen, zag ik een gezond gat in de markt. Als atleet ben ik getraind dat elke seconde telt en die visie trek ik door in mijn nieuwe start-up”, aldus Churandy Martina. Investeerder van de start-up is Standard Investment.

Testfase

Het platform van de atleet is de afgelopen tijd uitgebreid getest in verschillende wijken van Amsterdam. Uitdagingen die tijdens die testfase aan de orde waren hadden onder meer te maken met het vinden van geschikte bezorgers. Die moeten inderdaad in goede conditie zijn, willen ze de maximaal 3,5 uur per werkdag goed kunnen presteren, laat persvoorlichter Patricia Bruens desgevraagd weten, waarbij ze het woord ‘topatleten’ in de mond neemt. Daarnaast zijn er veel gesprekken met de gemeente Amsterdam geweest, die toch al in zijn maag zit met de onstuitbare groei van de flitsbezorgers. Hierbij is ook uitvoerig gesproken over verkeersveiligheid. Partner van Churundy is Superunie, en de nieuwe flitsbezorger zal gebruikmaken van diens verschillende distributielocaties.

Eieren

Niet alles is geschikt voor hardloopvervoer, erkent Bruens: “Ook al maken we gebruik van tassen waarin de producten beschermd worden tegen stoten, toch kunnen we niet alles leveren. Je vindt bijvoorbeeld geen eieren in ons assortiment”. Het maximale gewicht dat de bezorgers dragen zal 5 kilo per bezorging zijn. De termijn waarbinnen de bezorgers zullen leveren is nog niet bekend gemaakt.

