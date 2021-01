Smart-sensortechnologie kan helpen tegen voedselverspilling

WAGENINGEN – HelloFresh en Wageningen University & Research hebben samen onderzoek gedaan naar een nieuwe houdbaarheidsindicator, om de strijd tegen voedselverspilling gerichter aan te gaan. Na een succesvolle test met de smart-sensortechnologie van Keep It is de hoop dat deze ook in de praktijk gebruikt mag gaan worden. Op dit moment is dat wettelijk nog niet toegestaan.

Ieder jaar wordt er in Nederland ongeveer 592 duizend ton eetbaar voedsel verspild. Uit onderzoek van HelloFresh blijkt dat één op de vijf Nederlanders in 2020 meer voedsel heeft verspild dan in voorgaande jaren, omdat men vaak niet weet hoe voedsel het beste bewaard kan worden. Samen met de WUR deed het bedrijf daarom onderzoek naar de Keep-it-houdbaarheidsindicator. Deze indicator geeft op de verpakking weer tot wanneer een vers product te gebruiken is.

Keep It meet bij welke temperaturen producten onderweg bewaard zijn en geeft aan hoeveel houdbare dagen nog resteren. Uit eerder onderzoek van beide partijen is namelijk gebleken dat consumenten de Tenminste-Houdbaar-Tot (THT) of Te-Gebruiken-Tot (TGT) vaak door elkaar halen en niet altijd goed hanteren. De ‘Ten minste Houdbaar Tot’-datum is meer een richtlijn dan een veiligheidsregel. Na deze datum kan de kwaliteit of smaak van de producten achteruit gaan, maar niet de voedselveiligheid.

Toepassing

1500 klanten van HelloFresh deden mee aan het onderzoek. 421 klanten kregen de Keep-it-indicator én een flyer met uitleg over het systeem en over houdbaarheidsdata. De controlegroep van 1.064 klanten kreeg alleen een flyer met houdbaarheidsdata. “76 procent had het idee dat de indicator hen kon helpen om minder voedsel te verspillen", zegt Gertrude Zeinstra, projectcoördinator en onderzoeker bij Wageningen Food & Biobased Research. Met de indicator gaven meer deelnemers aan eerst te ruiken en te kijken, en minder deelnemers zouden het product onmiddellijk weggooien.

Een woordvoerder van HelloFresh liet weten dat het bedrijf daarom de technologie hopelijk in de toekomst mag inzetten. “We hopen dat deze geslaagde test ook betekent dat we de houdbaarheidsindicator op de HelloFresh boxen in Nederland terug gaan zien. Momenteel staat er in de Nederlandse wetgeving dat deze indicatoren niet op producten gezet mogen worden zonder ook een geprinte THT datum. We zijn daarom met 3 verschillende Nederlandse ministeries in overleg om een case hiervoor te maken op basis van deze onderzoeksresultaten, en hopen ze dus te overtuigen om deze innovatieve technologie toe te laten.”

Bron: Levensmiddelenkrant