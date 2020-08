HelloFresh verdubbelt bestellingen en omzet

BERLIJN – Het aantal bestellingen en de omzet van HelloFresh zijn verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk dankzij een sterk tweede kwartaal. CEO Dominik Richter: “Onze klanten brengen meer tijd thuis door en zijn daarom meer HelloFresh-maaltijden gaan bestellen.”

HelloFresh, de grootste leverancier van maaltijdboxen ter wereld, lijkt vooralsnog geen last te hebben van de coronapandemie. Het aantal bestelling is jaar op jaar van 8,9 miljoen gegroeid naar 18,1 miljoen bestellingen in het afgelopen kwartaal. Het actieve klantenbestand is jaar op jaar eveneens behoorlijk gestegen van 2,4 miljoen naar 4,2 miljoen klanten.

De gestegen omzet is vooral te danken aan de toegenomen hoeveelheid bestellingen die actieve klanten van HelloFresh in het tweede kwartaal hebben gedaan. HelloFresh laat namelijk weten dat hun 4,2 miljoen actieve klanten in het eerste kwartaal 111 miljoen maaltijden bestelden, een kwartaal later zijn dezelfde hoeveelheid klanten al verantwoordelijk voor 149 miljoen bestelde maaltijden.

Recordomzet

De omzet van HelloFresh is wereldwijd toegenomen tot een recordniveau van 972,1 miljoen euro, een stijging van 123 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar, toen was de omzet van HelloFresh nog 436,7 miljoen. Deze verdubbeling is zowel in het Amerikaanse segment, als in het internationale segment terug te zien. Het Amerikaanse segment groeide met 114 procent naar 529,9 miljoen euro en het internationale segment groeide met 133 procent naar 446,2 miljoen euro.

Bron: Levensmiddelenkrant