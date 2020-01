Hema neemt afscheid van cfo Ivo Vliegen

AMSTERDAM – Ivo Vliegen vertrekt als cfo bij Hema. Hij verlaat per 1 maart de organisatie. Joost de Beijer, momenteel nog managing director bij Praxis, is zijn opvolger. Hij begint op 1 februari. Ceo Tjeerd Jegen: “Persoonlijk vind ik het jammer dat Ivo vertrekt, maar ik heb begrip voor zijn beslissing om zijn loopbaan buiten Hema voort te zetten.”

Ivo Vliegen is sinds 2015 CFO van Hema en speelde een belangrijke rol bij de herfinanciering van Hema in 2017 en de verkoop van Hema aan Ramphastos in 2018. Ivo Vliegen had in 2018 aangegeven om nog een jaar na de overname van HEMA aan te blijven.

“Ik ben Ivo enorm dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren”, zegt ceo Tjeerd Jegen. “We zijn altijd een goed team geweest en hebben samen veel bereikt voor Hema. Persoonlijk vind ik het jammer dat Ivo vertrekt, maar ik heb begrip voor zijn beslissing om zijn loopbaan buiten Hema voort te zetten. Tegelijkertijd ben ik verheugd met de komst van Joost de Beijer als CFO. Naast zijn financiële kennis, neemt Joost ook veel retailexpertise mee naar Hema.”

Overdragen

Joost de Beijer studeerde Business Administration aan de Universiteit van Tilburg. Aan diezelfde universiteit rondde hij met succes een Postgraduate Accountancy af. Joost de Beijer bekleedde diverse financiële en operationele managementfuncties bij Arthur Andersen, Deloitte, Shell en Maxeda DIY.

Ivo Vliegen kijkt terug op ‘een hele mooie periode’, laat hij in een statement weten. “Er is veel gebeurd, zoals de overname door Ramphastos en we hebben de basis gelegd om van Hema een wereldmerk te maken. Tegelijkertijd was deze periode door een grote herfinanciering en een bedrijfsovername ook heel Hema door Ramphastos in dienst te blijven. Met het afronden van de deal met Jumbo Supermarkten is er een passend moment gekomen om de fakkel over te dragen.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops