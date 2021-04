Nederlandse ouders voeden kinderen niet divers genoeg

AMSTERDAM – Ouders in Nederland stimuleren hun kinderen te weinig om nieuwe dingen te proeven. Dit blijkt uit recent onderzoek van HelloFresh. Een derde van de ouders zou hun kinderen nooit iets nieuws laten eten. Het gaat daarbij om ingrediënten of etenswaar.

Vaak duurt de ‘ik-lust-dit-niet’-fase van een kind enkele maanden, maar soms de hele kindertijd. Volgens de maaltijdboxleverancier worden de smaken bitter en pikant het moeilijkste gevonden om een kind te laten proeven. Qua type eten blijken kinderen vooral te protesteren tegen gerechten met zeevruchten, vis en gekookte groenten. Bovendien blijkt 44 procent van de Nederlandse ouders aan te geven dat hun kind meer openstaat voor het proberen van onbekende etenswaren, in vergelijking met toen zijzelf kind waren. De meest gebruikte manier van ouders om kinderen iets nieuws te laten proeven, is het aanbieden van eten in kleine hoeveelheden. Dit blijkt over de hele wereld zo te zijn.

Geduld

Charles Spence, professor aan de Universiteit van Oxford, zegt dat geduld een schone zaak is in dit verhaal: “Voor kinderen, maar ook volwassenen, kan iets nieuws leren eten een tijd duren. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat we voor een groot deel proeven met onze ogen. Ons brein vindt het leuk om, al voordat we iets in onze mond stoppen, te voorspellen hoe iets zal gaan smaken en of je het lekker vindt. Dit leidt ons af van het echte proeven. Als de uiteindelijke smaak dicht genoeg in de buurt van de voorspelling komt, dan wordt de smaak geaccepteerd. Gemiddeld moeten we een smaak tien tot vijftien keer proeven om deze te accepteren. Er is qua smaakontwikkeling dus veel te leren, maar het mooie is dat het meestal gewoon vanzelf gebeurt."

Bron: Levensmiddelenkrant