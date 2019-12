Picnic krijgt gelijk: het bedrijf is geen Supermarkt

AMSTERDAM – Onlinesupermarkt Picnic hoeft niet al het personeel te laten vallen onder de voorwaarden van een supermarkt-cao. Dat concludeert de rechter woensdag in een rechtszaak aangespannen door het FNV. Bezorgers en orderpickers vallen nu buiten de cao.

Picnic is blij met de uitkomst. “Voor Picnic verandert er niet zoveel. Wij gaan gewoon verder met waar we al mee bezig waren: samen met onze medewerkers de klanten blij maken en verder werken aan goede arbeidsvoorwaarden die wél passen bij ons bedrijf en onze medewerkers. Vanaf het begin hebben wij altijd gezegd dat wij niet tegen een CAO zijn. Maar het moet wel een cao zijn die past bij de activiteiten binnen e-commerce.”

FNV laat ‘zwaar teleurgesteld’ te zijn. “Voor ons is dat zo duidelijk als wat: Picnic is een supermarkt. Het enige verschil met traditionele supermarkten is dat ze alleen bezorgen en geen fysieke winkels hebben”, aldus FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha.

Winkel-cao

Picnic zou het niet terecht hebben gevonden als FNV de rechtszaak zou hebben gewonnen. “Het betreft een winkel-CAO, die functies beschrijft voor fysieke winkels zoals kassamedewerkers”, zegt Picnic in een statment. “In een traditionele supermarkt werkt 99 procent van de medewerkers in winkels en die heeft Picnic niet.” Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic: “De suggestie van de FNV dat wij mensen slecht zouden betalen is klinkklare onzin. Wij behoren bij de beste betalers in de sector. We hebben het voor iedereen op een rijtje gezet in bijgaand staatje”

Of er een vervolg komt op de uitspraak is onduidelijk. FNV heeft drie maanden de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. “Of we dat doen, wordt nu onderzocht door onze advocaten. Maar we blijven sowieso strijden voor eerlijke banen met een goede beloning”, aldus Boufangacha.

Bron: Levensmiddelenkrant