2 Brüder Enschede hoopt op breed publiek

Nieuwe vestiging opende eerder dan gepland vanwege de intelligente lockdown

ENSCHEDE - 2 Brüder heeft een nieuwe winkel geopend in het stadscentrum van Enschede. Vanuit het nieuwe filiaal, in het voormalige Hudson’s Bay-gebouw, speelt de formule in op vraag van de Duitse consument. Wel is het concept anders dan in Venlo.

“We verkopen in Enschede vooralsnog alleen onze topproducten met hoge kortingen”, vertelt directeur Ronald Versluis. “Pas in 2021 zullen we de winkel verder uitbreiden met het complete assortiment dat wij de klanten in Venlo al bieden en zal het gehele pand worden ‘bewinkeld’ met een totaalconcept. Er lopen al gesprekken met een aantal partijen, waaronder een gigant in fietsen.”

Duits

De formule richt zich traditioneel op de Duitse en Nederlandse consument. De eerste winkel staat al 55 jaar in Venlo. Naar eigen zeggen ontvangt de supermarkt 3,5 miljoen Duitse consumenten per jaar. Met een verkoopoppervlakte van 5.000 vier-kante meter is 2 Brüder Venlo een zeer grote winkel. In Enschede belooft het concept nog groter te worden.

Het pand dat 2 Brüder tot zijn beschikking heeft, telt drie verdiepingen met elk een vvo van 3500 vierkante meter. Maar in eerste instantie gebruikt de formule alleen de begane grond. In Enschede richt de formule zich op een breder publiek. “In Venlo mikken wij voornamelijk op die Duitse klanten. In Enschede willen we voor iedereen gepaste aanbiedingen bieden”, zegt Versluis. “Dat is een leuke uitdaging, zeker omdat we hierin optimaal kunnen samenwerken met onze eigen groothandel Verbruggen Food Group.”



Door deze samenwerking is 2 Brüder Enschede volgens Versluis in staat om zowel bekende merken als producten die verder nergens te krijgen zijn, aan te bieden.



Verbruggen

Eigenaar Holland Food Group wil de positie van groothandel Verbruggen en 2 Brüder versterken met strategische overnames. De eigenaar zinspeelt op meer Europese openingen van nieuwe supermarkten langs de Duitse grens.



2 Brüder Enschede zou eigenlijk pas later open gaan. “De opening was voor begin volgend jaar gepland, maar in deze coronatijd willen wij niet langer wachten met het uitrollen van onze formule”, licht Versluis toe. “We zien dat Enschede en omgeving staan te springen om een supermarkt met onze producten en wij kunnen godzijdank snel schakelen. Zo voegen we in deze onzekere en rare tijd echt iets toe aan het winkelaanbod van deze Twentse stad. Uiteraard staan we open voor aanvullende initiatieven om het totaalconcept vorm te geven.”

