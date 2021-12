53 procent van de Nederlanders eet maandelijks vleesvervangers

EINDHOVEN – Uit onderzoek van Markteffect komt naar voren dat het afgelopen jaar weer een deel van de Nederlanders minder vlees is gaan eten. 36 procent van de Nederlanders is in 2021 minder vlees gaan eten of is helemaal gestopt.

Drie op de vijf Nederlanders geeft aan bewust bezig te zijn met voeding. Bijna de helft doet zijn best om zo min mogelijk bewerkt voedsel te consumeren, dit is met 7 procent gestegen sinds vorig jaar. 47 procent van de ondervraagden geeft aan een voorkeur te hebben voor duurzame producten. Van deze groep geeft bijna de helft aan in het afgelopen jaar minder vlees te hebben gegeten. De beweegredenen om minder vlees te eten zijn voornamelijk omdat het beter is voor natuur en milieu (59 procent), het minder dierenleed veroorzaakt (47 procent) en omdat het gezonder is (36 procent).

Vleesvervangers

In 2020 at nog 46 procent maandelijks (of zelfs vaker) vleesvervangers - dat aantal is dit jaar gestegen met 7 procent. Dit percentage is nog groter onder de jongeren van 18 tot 34 jaar, namelijk 69 procent. Met name bij een zelf bereide warme maaltijd worden vleesvervanger gegeten (88 procent). Volgens het onderzoek is het aantal flexitariërs flink toegenomen tot 48 procent. Flexitariërs eten minimaal één keer per week bewust geen vlees. Het is voor het eerst sinds de meting begon, in 2019, zichtbaar dat minder dan de helft van de Nederlanders dagelijks vlees of vis eet. Het percentage vegetariërs en veganisten blijft echter stabiel. De verschuiving is vooral van vlees- en alleseters naar flexitariërs.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops