Kruidvat verdubbelt ordercapaciteit

EDE – A.S. Watson (moederbedrijf van Kruidvat en Trekpleister) breidt met een verbouwing de capaciteit van zijn e-fulfilmentcenter in Ede fors uit. Hiermee kan het vernieuwde distributiecentrum nu 10.000 verschillende producten verwerken.

Een van de aspecten die is veranderd is de oppervlakte van de hal. Deze is gegroeid met 8.000 m² naar 30.000 m². De verbouwing stelt Kruidvat en Trekpleister in staat te voldoen aan sterke groei van online bestellingen. Op piekdagen kunnen nu ruim 35 vrachtwagens vol met pakketten worden afgevoerd.



Omvangrijke operatie

De firma zegt dat uitbreiding van het e-fulfilmentcenter een omvangrijke operatie was. In de hal is namelijk 8.000 m² extra ruimte gecreëerd door het bouwen van tussenverdiepingen. De IT-systemen zijn vernieuwd en er wordt gewerkt met algoritmes om zo efficiënter orders te verzamelen. Ook zijn veel processen geautomatiseerd en gemechaniseerd: naast medewerkers worden nu ook twaalf autonome pick-robots ingezet voor het verzamelen van artikelen. Het aantal medewerkers dat wordt ingezet blijft groeien, ook na de automatisering van processen en de komst van robots. Op piekdagen werken er op de locatie zo’n 700 personen, aldus de firma.

Omnichannelstrategie

Yvette Heijwegen, directeur supply chain van A.S. Watson Health & Beauty Benelux vertelt over de verbouwing: “In de afgelopen jaren heeft de drogisterijketen het aantal online bestellingen telkens met maar liefst ruim 50 procent zien groeien. Deze forse groei was aanleiding om ons distributiecentrum in Ede flink op te schalen. Wij bouwen onze omnichannelstrategie ook in de komende jaren uit, waarbij de verkoop via het online kanaal en in onze fysieke winkels elkaar aanvullen en versterken. Met deze aanzienlijke uitbreiding van het e-fulfilmentcenter zijn wij klaar om onze klanten in Nederland en België ook in de komende jaren uitstekende service te blijven bieden.” Aan Levensmiddelenkrant wil de organisatie niet melden hoeveel orders ze nu per dag kunnen verwerken uit concurrentieoverwegingen.

Bron: Levensmiddelenkrant