Aangepaste spaaractie Albert Heijn

ZAANDAM – Een van de populairste spaaracties van Albert Heijn loopt weet. Consumenten kunnen de komende weken voetbalplaatjes sparen van alle voetbalteams uit de Eredivisie en spelers van de Oranje mannen en vrouwen. Albert Heijn roept iedereen op om veilig te sparen, dat wil zeggen thuis.

Door de aangescherpte maatregen die nog steeds gelden, is de oproep van de supermarkt om dit jaar de plaatjes mee naar huis te nemen en ze eventueel thuis of in de straat te ruilen, in plaats van bij de supermarkt. Het is niet toegestaan om bij de winkel om plaatjes te vragen en er zullen geen ruildagen georganiseerd worden. Dit wordt duidelijk gemaakt in de nieuwe tv-commercial, waarin international Matthijs de Ligt de hoofdrol heeft.

In elk Albert Heijn filiaal zal wel een inlevermeubel in de vorm van de spelersbus komen, daar kunnen klanten hun plaatjes inleveren. De winkel kiest zelf een lokale bestemming voor deze ingeleverde plaatjes. Het is eveneens nieuw dat consumenten dit jaar hun eigen plaatje kunnen ontwerpen in de AH Voetbal App. Klanten van Albert Heijn ontvangen bij iedere 10 euro vier voetbalplaatjes, zowel in de winkel als bij online bestellingen.

Bron: Levensmiddelenkrant