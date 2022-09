ABN Amro: mistige vooruitzichten voor retailer

‘houd als retailer beide handen aan het stuur’

AMSTERDAM – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet de omzetresultaten voor de complete detailhandel als rooskleurig. De omzet groei voor zowel food als non-food was in juli dit jaar 5,5 procent ten opzichten van dezelfde maand vorig jaar. De analisten van ABN Amro zien echter veel onzekerheden voor de toekomst. Dat maakt de vooruitzichten mistig.

Voornamelijk de enorm gestegen energieprijzen zorgen voor ongekende inflatie, twaalf procent in augustus. Bij ABN Amro verwachten de economen dat we voor het hele jaar uitkomen op 8,7 procent inflatie. Als dit niet genoeg wordt gecompenseerd door stijging van de cao-lonen en de maatregelen uit de Miljoenennota of het verlagen van belasting op arbeid, zal dit leiden tot koopkrachtverlies.

BBP

Bij het Economisch Bureau van de bank zijn ze nog wel optimistisch over het Bruto Binnenlands Product (bbp). Ze verwachten dat de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd, zal uitkomen op een groei van 4,7 procent voor dit jaar. Vooral in de eerste helft van 2022 waren de resultaten goed. Voor het vierde kwartaal verwachte ze echter krimp waardoor de verwachting voor 2023 slecht een groei van 0,5 procent zal zijn.

Consumentenvertrouwen

Er is een direct verband tussen het consumentenvertrouwen en de uitgaven in de sector. Het vertrouwen ligt in september ook op een historisch dieptepunt melden de analisten. Dat zien ze bij de bank terug in de analyses van de transactiedata. Sinds mei dalen de bestedingen in de meeste branches.



Zekerheid

Er wordt echter nog relatief veel geld uitgegeven door consumenten ten opzichte van de periode voor de coronapandemie. Dat is geld dat tijdens de pandemie niet is uitgegeven en gespaard. De overspannen arbeidsmarkt geeft werknemers zekerheid in het behouden en vinden van een baan met betere arbeidsvoorwaarden. Volgens ABN Amro leidt dat tot meer uitgaven. Vooral de supermarkten en voedingsspeciaalzaken doen het goed. Tankstations daarentegen hebben de meeste last door onder andere thuiswerken.

Rente

De Europese Centrale Bank probeert de inflatie te dempen door de rente te verhogen. Voor retailers werkt dit kostenverhogend omdat het financieren van werkkapitaal en investeringen duurder worden. Consumenten zullen door de hogere rente weer meer gaan sparen en minder uitgeven. Volgens de analisten van ABN Amro kan de aanstaande terugbetaling van belastingen ondernemers alsnog in de problemen brengen als hun cashflow ontoereikend is.

Kostenstijging

Veel ondernemers krijgen te maken met stijgende huurprijzen. In veel huurcontracten is opgenomen dat de huren jaarlijks meestijgen met de inflatie. De redenering daarachter is dat retailers vanwege de inflatie ook meer omzet kunnen maken. Nu daar de extreme stijgingen in energieprijzen bovenop komen, wordt dat ook een probleem. Ook de stijgende cao-lonen zorgen voor kostenstijgingen bij retailers die waarschijnlijk niet allemaal kunnen worden doorberekend aan de consumenten.

Personeelstekorten

Volgens het CBS waren er aan het einde van het tweede kwartaal 58.000 vacatures in de detailhandel en 32.800 in de groothandel. Inmiddels zijn er per duizend banen 69 vacatures. Uit onderzoek van ABN Amro geeft een op de vijf ondernemers aan niet te kunnen groeien door personeelstekort.

Ondernemers zullen dus aantrekkelijker moeten worden op arbeidsvoorwaarden. Vaste contracten, opleidingsmogelijkheden en flexibele arbeidsuren kunnen daarmee helpen. Het Economische Bureau verwacht wel een stijging van de werkeloosheid. Dat biedt ondernemers weer iets meer ruimte om goed personeel aan te trekken.

Spannend

Het worden volgens de analisten spannende tijden. Het aantal faillissementen in de detailhandel is dit jaar licht gegroeid ten opzichte vorig jaar naar 114 tot september. Het aantal opheffingen neemt sneller toe maar die zitten voornamelijk in kleine webshops. Het is lastig te voorspellen hoe de geopolitiek en macro-economie zich zullen ontwikkelen. Kosten drukken en op een creatieve manier klanten verleiden zijn nodig om tegenvallers op te vangen. “Zeker is dat de retailer gezien de mistige vooruitzichten beide handen aan het stuur moet houden”, aldus de analisten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops