ACM keurt overname Dutch Bakery goed

DEN HAAG – 3i Group mag met European Bakery Bidco, MAP beheer (onderneming achter Dutch Bakery) overnemen. De overname is goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij hebben geconcludeerd dat er voldoende concurrentie overblijft op de markt voor afbakproducten.

3i Group is een internationale investeringsmaatschappij en investeringsmanagementbedrijf dat zich right op midmarket private equity en infrastructuurinvesteringen. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Londen en een kantoor in Amsterdam. Dutch Bakery is een bakkersbedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op afbakproducten voor het retailkanaal. Vrijwel alle producten worden onder private label verkocht, met de uitzondering van enkele (snack)producten die worden verkocht aan groothandels, retailers en andere partijen in de voedingsindustrie in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

