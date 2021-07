Action groeit hard door in tweede kwartaal

LONDEN – De verkoopcijfers van Action zijn het afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. 3i, het Britse moederbedrijf van Action, publiceert de kwartaalcijfers en is enorm te spreken over de groei van de keten.

“A powerful performance” noemt 3i de verkoopcijfers van Action van het afgelopen drie maanden. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) voor het kwartaal bedroeg 205 miljoen euro. Dit is 107 procent meer dan de resultaten van dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van het kwartaal was goed voor bijna 1,7 miljard euro, dit is een stijging van 52 procent ten opzichte van vorig jaar.

Nieuwe winkels

In het rapport laat het moederbedrijf weten dat alhoewel de keten begin van het jaar was beïnvloed door de coronacrisis, ze deze verliezen wisten te herstellen aan het einde van het eerste en het gehele tweede kwartaal. De keten opende 63 nieuwe winkels in het afgelopen periode en ligt daarmee op koers om aan het einde van het jaar driehonderd nieuwe vestigingen te openen.

