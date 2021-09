Action groeit hard door in tweede kwartaal

‘In Nederland leggen we de focus op het verbouwen, vergroten of verhuizen van bestaande oudere winkels’

ZWAAGDIJK - De verkoopcijfers van Action zijn het afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. 3i, het Britse moederbedrijf van Action, publiceerde de kwartaalcijfers en is enorm te spreken over de groei van de keten. De Nederlandse tak van het bedrijf laat Levensmiddelenkrant weten hoe zij deze groei hebben doorgemaakt.

‘A powerful performance’ noemt 3i de verkoopcijfers van Action van de afgelopen drie maanden. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 205 miljoen euro. Dit is 107 procent meer dan de resultaten van dezelfde periode vorig jaar. De verkopen in het tweede kwartaal waren goed voor bijna 1,7 miljard euro, dit is een stijging van 52 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het moederbedrijf laat weten dat alhoewel de keten begin van het jaar de gevolgen van de coronacrisis nog voelde, ze deze verliezen wist te herstellen aan het einde van het eerste en het gehele tweede kwartaal. De keten opende wereldwijd 63 nieuwe winkels in Q2 en ligt daarmee op koers om aan het einde van het jaar driehonderd nieuwe vestigingen te hebben geopend. In Nederland is inmiddels sprake van een behoorlijke spreiding van winkels. Hierover zegt Yvette Moll, director corporate pers van Action, het volgende: “We denken dat we uiteindelijk in de komende jaren nog enkele tientallen nieuwe winkels toevoegen. In Nederland leggen we de focus daarom op het verbouwen, vergroten of verhuizen van bestaande, wat oudere winkels. Er worden zo’n vijf tot tien nieuwe winkels per jaar geopend. Het leeuwendeel van de driehonderd nieuwe Action-winkels in 2021 wordt in het buitenland geopend, met name Frankrijk, Duitsland en Polen.”

Lockdown

Action in Nederland heeft tijdens de lockdown en verplichte sluiting van de winkels geprobeerd waar mogelijk en toegestaan klanten de gelegenheid te bieden de producten van de keten te kunnen kopen. Zo gingen ze in februari van start met Click & Collect: een werkwijze waarbij klanten via de website producten konden bestellen. Deze werden verzameld in de winkel, waarna de klant ze ter plekke kon afhalen en betalen. Na enige tijd mocht er worden gewinkeld op afspraak. Eerst met maximaal 2 klanten te gelijk en later met meer. “Ook daar hebben we via onze website een reserveringssysteem voor opgezet. En vanaf het moment dat de winkels weer volledig open mochten, zijn we natuurlijk gestopt met Click & Collect en ‘winkelen op afspraak’ en hebben we volop ingezet op het bieden van een veilige winkelomgeving conform alle maatregelen, bijvoorbeeld door afstand te waarborgen, schoonmaken et cetera,” zegt Moll.

Verschuivingen

Hoewel de keten geen uitspraken doet over winst per categorie, laat Action Levensmiddelenkrant weten dat vanaf de start van de coronacrisis in 2020 verschuivingen gaande zijn in consumentengedrag en de vraag naar bepaalde producten. “Denk aan hygiëne- en schoonmaakmiddelen, maar ook aan doe-het-zelfartikelen, iedereen is immers gaan klussen tijdens de coronacrisis. Ook was er meer behoefte aan sfeerartikelen in het najaar en voor Kerst,” aldus Moll. Het succes van de keten ligt volgens Moll “in de combinatie van lage prijzen en het assortiment in veertien productcategorieën met een verrassend, steeds wisselend productaanbod.”



Bron: Levensmiddelenkrant