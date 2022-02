Action opent 11e distributiecentrum

ZWAAGDIJK – Action heeft het tweede distributiecentrum in Bierún, Polen geopend. Dit is het elfde dc van de non-food discounter in Europa. De eerste opende afgelopen september in Bratislava.

De, van oorsprong Enkhuizer, keten ging in 2017 al van start in Polen. Inmiddels zijn er 180 Action-winkels te vinden. De opening is de start voor de ontwikkeling van Action in Oost-Europa. Het dc kan 200 winkels gaan beleveren. Dit is het eerste buitenlandse dc dat volledig in eigen beheer is van Action.

BREAAM Excellent

Het gebouw in Polen heeft een BREAAM Excellent-certificering en behoort daarmee volgens de keten tot de meeste duurzame van Polen. Het werd in samenwerking met vastgoedontwikkelaar Panattoni gerealiseerd. Voorop stond de combinatie van functionaliteit en duurzaamheid. Het gebouw beslaat 60.800 m2, waarvan 58.000 m2 opslagruimte. Ook is er 2500 m2 aan kantoor- en sociale ruimte.

