Action opent toch webshop

ZWAAGDIJK – Action start een proef in Nederland met een webshop met een ander aanbod dan in de winkels. De pilot duurt in ieder geval tot het einde van het jaar.

De discountformule verkoopt in hun winkels 6000 artikelen. In de online winkel is niet het gebruikelijke assortiment te vinden, maar vijf tot zeven producten die slechts een week lang te koop zijn en zolang de voorraad strekt. Elke dinsdag om 12.00 uur in de middag verschijnen de nieuwe artikelen. Op het moment van schrijven staat er onder andere een elektrische kinderstep op, een Volkswagen-bus tent en een Intex familiezwembad. Hierbij gaat dus om grotere artikelen voor ‘online only’, waarbij bezorgen een groot pluspunt heeft volgens de discounter. Action verkoopt speciaal hiervoor ingekochte artikelen, in het verlengde van hun winkelformule. “Dus altijd verrassen en zeer scherp geprijs”, aldus Frank van Rutten, communications manager Nederland, België en Luxemburg bij het bedrijf.

Volumedeals

De inkoop ervoor is al gestart. Soms wordt in de opstartfase het ‘online only’ aanbod wel aangevuld met volumedeals van populaire Action-artikelen, zoals 112 Pedigree Dentastix of 1500 papieren bekers. Deze zijn in de winkels tegen gelijke prijzen verkrijgbaar. Later is het aanbod enkel ‘online only’. Aan het einde van de pilot maakt de organisatie de balans op, en kijken ze wat wel en niet werkt. Vervolgens wordt besloten of Action ermee verder gaat of niet.

