Afvalfonds lanceert circulaire verpakkingshub

LEIDSCHENDAM – Een landelijk dekkend netwerk van circulaire hubs voor het inleveren van statiegeldblikjes wordt opgezet. Het doel is volgens Stichting Afvalfonds Verpakkingen om deze per 31 december 2022 klaar te hebben.

Zo’n 3.000 innamepunten komen dicht bij supermarkten te staan, waardoor een ontsloten netwerk ontstaat. Op deze manier is het voor de consument makkelijk om statiegeldflesjes en –blikjes in te leveren, ook buiten de openingstijden van winkels. Naast de supermarktpunten komen er ook 300 hubs op ‘high traffic’-locaties zoals OV- en tankstations. Tot slot komen er vrijwillige innamepunten bij bijvoorbeeld sportverengingen, dit zullen 5.000 tot 10.000 locaties zijn. Alle punten creëren een landelijk dekkend netwerk waarbij elk woon-winkelgebied tenminste één innamepunt heeft. “Wij zetten hiermee een vernieuwend concept neer in Nederland dat klaar is voor de toekomst waarin circulariteit, oftewel de terugwinning van grondstoffen, steeds belangrijker is,” aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. “De hubs spelen in op de maatschappelijke behoefte om afvalstromen op een gemakkelijke manier te kunnen aanbieden voor recycling.”

Materiaalstromen

Naast de inname van blik- en plasticverpakkingen worden de hubs ook geschikt gemaakt voor de inname van andere materiaalstromen. Hiermee wordt het in de toekomst mogelijk om meerdere materialen op één punt in te leveren voor recycling en hergebruik. Het Afvalfonds gaat in gesprek met betrokken producentenverantwoordelijken en andere partijen over deze invulling. Over de haalbaarheid om het netwerk eind volgend jaar klaar te hebben zegt Klein Lankhorst: “Het vergt een uiterste inspanning om dit op 31 december 2022 klaar te hebben. Daarna gaan wij met andere partijen en producentenverantwoordelijken in gesprek over mogelijk andere in te nemen materiaalstromen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops