AH halveert CO2-uitstoot en gaat over op windenergie

ZAANDAM – Albert Heijn gaat over op 100 procent Nederlandse windenergie. Daarmee zal de formule haar energieverbruik verduurzamen en een volgende stap zetten om de klimaatdoelstellingen de realiseren. Ook is de CO2-uitstoot per winkel sinds 2008 gehalveerd.

Ceo Marit van Egmond: “Bij Albert Heijn nemen we onze verantwoordelijkheid voor het duurzaam gebruik van de hulpbronnen van onze planeet. Ik ben er dan ook trots op dat we sinds deze maand volledig over zijn op oer-Hollandse windenergie. We zijn altijd op zoek naar innovatieve technieken om de energieverbruik te verminderen en onze CO 2 -voetafdruk te verkleinen.”

Inspannen

Zo is al driekwart van de winkels van het gas af en liggen er zonnepanelen op distributiecentra, het hoofdkantoor en tientallen winkels. Ook is er bij elkaar opgeteld bij de AH-winkels 41 kilometer koeldeuren te vinden en zijn er meer dan 310.000 ledlampen geïnstalleerd. Ook de komende jaren blijft AH zich inspannen om met leveranciers, boeren en groente- en fruittelers de CO 2 -uitstoot in de productieketen te reduceren.

Bron: Levensmiddelenkrant