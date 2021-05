AH start proef met ‘Brood van Gisteren’

ZAANDAM – Om voedselverspilling tegen te gaan start gaat Albert Heijn een pilot om oud brood tegen gereduceerde prijs te verkopen. De proef start in tien winkels in de regio Rotterdam. Het doel van Albert Heijn is om voedselverspilling in 2030 te halveren.

Brood dat in de winkel is afgebakken en niet is verkocht op de dag zelf, wordt de volgende dag tot 11.00 uur tegen gereduceerde prijs verkocht. Een half brood van gisteren kost 0,25 cent en een heel brood of zak bolletjes 0,50 cent. Een belangrijke invloed op de pilot was een onderzoek van de Wageningen University & Research waaruit blijkt dat relatief veel verspilling in de categorie brood wordt gemaakt.

Samen Tegen Verspilling

Albert Heijn heeft zich aangesloten bij de stichting ‘Samen Tegen Verspilling’, om samen met andere retailers, leveranciers en onderzoeksinstituten verspilling tegen te gaan. Iets meer dan één procent van de producten van de formule komt niet in de kar terecht. Naast het verminderen van voedselverspilling ín de winkel gaat de supermarkt verspilling tegen door producten (voornamelijk groente en fruit) zo optimaal mogelijk te benutten. Bijvoorbeeld door afwijkende groenten als ‘buitenbeentjes’ te verkopen en andere afwijkende groentes en fruit om te toveren tot appelmoes en bloemkoolrijst. Producten die over zijn worden ook aan de voedselbank gedoneerd, omgezet tot biogas, oliën of biobrandstof en verwerkt in zeep en afwasmiddel. Met deze veranderingen en andere aanpassingen wil de formule de voedselverspilling zo laag mogelijk krijgen.

Bron: Levensmiddelenkrant