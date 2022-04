AH verkozen tot meest duurzame supermarkt volgens consument

ZAANDAM – Albert Heijn is voor het zesde jaar op rij verkozen tot de meest duurzame supermarktketen van Nederland volgens de Sustainable Brand Index 2022. Zij doen onderzoek in Europa op het gebied van consumentenmerken en duurzaamheid.

Het consumentenonderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd. Dit jaar werden 11.000 Nederlandse consumenten ondervraagd, waarbij 202 merken in 17 sectoren werden beoordeeld op hun prestaties ten opzichte van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen.

Erkenning

Voor Marit van Egmond, ceo Albert Heijn, is de titel een belangrijke erkenning van consumenten voor de inspanningen om beter eten bereikbaar te maken voor iedereen. “We hebben de afgelopen periode mooie initiatieven gelanceerd om voedselverspilling tegen te gaan en hebben we een deel van onze verpakkingen circulair gemaakt. Wij nemen klanten graag mee in alles wat we doen op dit gebied tijdens het Beter eten Festival dat we eind april organiseren”, aldus de ceo.

Continu verbetering

De Zaanse formule slaagt er volgens Annemarije Tillema, country director Sustainable Brand Index Nederland, ook dit jaar in meer waardering te krijgen van de Nederlandse consument voor haar duurzaamheidswerk, ten opzichte van voorgaande jaren. Ze vervolgt: “Belangrijke drijfveer achter deze waardering is het aanbod van biologische, fairtrade, vegetarische en veganistische producten in het assortiment. De consument ziet ook dat Albert Heijn verantwoordelijkheid neemt op thema's als voedselverspilling en ketentransparantie. Plasticreductie, dierenwelzijn en duurzame verpakkingen zijn voor de steeds bewustere Nederlander onderwerpen waar Albert Heijn nog meer inspanningen en impact kan laten zien. Er wordt continu verbetering verwacht."

Bron: Levensmiddelenkrant