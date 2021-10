AH voegt nieuwe verspakketten toe aan assortiment

ZAANDAM – Albert Heijn introduceert in totaal tien nieuwe verspakketten. Hiervan zijn zeven pakketten ongesneden en drie gesneden. Op deze manier wil de Zaanse keten beter eten bereikbaar maken voor iedereen.

Het eerste verspakket, erwtensoep, werd in 2004 gelanceerd en sindsdien is het concept is volgens de formule een groot succes. Vanaf half oktober wordt het aanbod uitgebreid met herfstige kits voor onder andere: Hollandse runderstoof, preikerrie-ovenschotel en pompoenrollade met couscous.

Groot assortiment

Momenteel is er een groot aanbod aan pakketten, met zestig opties die wisselen met het seizoen. Gemiddeld zijn er per winkel zo’n 28 verspakketten met ongesneden groenten en zes varianten met gesneden groente. Volgens AH zijn de meest gekozen maaltijden in het assortiment de Indiase curry madras, lasagne en de tomatensoep. “Onze klanten zijn zich steeds meer bewust van het belang van gezond eten en de rol van groenten daarin. Tegelijkertijd hebben zij door gebrek aan tijd en inspiratie soms moeite lekkere, gemakkelijke en gezonde gerechten te maken. Dan zijn de verspakketten een uitkomst”, aldus Henk van Harn, directeur merchandising & sourcing van Albert Heijn.

Verpakking

Omdat de groente zonder folie in het pakket zitten, scheelt het verpakking. Daarnaast is de verpakking van de verspakketten zo ontworpen dat het eenvoudig te scheiden is. Het koken met de verspakketten voorkomt ook voedselverspilling omdat enkel de benodigdheden erin zitten.

Bron: Levensmiddelenkrant