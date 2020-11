Ahold koopt 1 miljard van aandelen terug

ZAANDAM – Ahold Delhaize zal aan het begin van 2021 beginnen met het terugkopen van aandelen. Door het succes van het bedrijf – de omzet het derde kwartaal bedroeg 17,8 miljard euro wereldwijd – wil Ahold het heft weer meer in eigen handen nemen.

Wel geeft Ahold dat op basis van de marktonwikkelingen dit voornamen nog kan veranderen. Op dit moment is ceo van Ahold Delhaize, Frans Muller, zeker zeer positief gestemd. “Onze resultaten reflecteren ons vermogen om de digitale en omnichannel platformen de beïnvloeden. Daardoor is alleen al in Q3 de online omzet in Europa met 50 procent toegenomen.”

Balans

Met de groeiende cijfers heeft Ahold op het moment het gevoel dat aandeelhouders minder in het bedrijf hoeven te investeren. De foodretailgigant is daarom op deze manier op zoek te zijn naar een goede balans tussen groei in belangrijke kanalen en het teruggeven van het teveel aan aandelen aan de aandeelhouders. “Dit een duidelijk teken van kracht van ons businessmodel”, aldus Muller.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops