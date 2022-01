Albert Heijn geeft het meeste uit aan kerstreclames

WORMERVEER – Levensmiddelenzaken waren tijdens de feestdagen van 2021 goed voor 34,6 procent van de mediabestedingen, blijkt uit data van onderzoeksbureau Adfact. Albert Heijn heeft in december 2021 het meeste uitgegeven aan offline advertenties, namelijk 14,4 miljoen euro.

Onderzoeksbureau Adfact onderzoekt de bruto mediabestedingen in traditionele offline media, Out of Home en bioscoopreclame. Het bureau onderzocht de mediabestedingen in november en december van vorig jaar met het thema ‘feestdagen’. In november viel 13,8 procent van de offline mediabestedingen onder dit thema (42 miljoen euro van totaal 304 miljoen euro), in december was dit bijna 50 procent (172,5 miljoen euro van totaal ruim 357 miljoen).

Branches

Van de onderzochte branches was de detailhandel het grootste met 60,6 procent van het totaal. Binnen de detailhandel zijn de uitgaven van de Levensmiddelenzaken het grootst, met Albert Heijn als leider. De Zaanse formule gaf in december 14,4 miljoen euro uit aan mediabestedingen. Dit is een daling van 3,5 procent ten opzichte van 2020. Jumbo gaf met een besteding van 12,5 miljoen bijna 2 miljoen euro minder uit. De Brabantse supermarkt gaf het afgelopen jaar 2,0 procent meer uit dan het jaar daarvoor. De twee supermarkten met het grootste marktaandeel worden in deze lijst opgevolgd door Lidl (9,58 miljoen euro), Bol.com (9,5 miljoen euro) en Aldi (8 miljoen euro). De mediabesteding van Bol.com groeide van 2,7 miljoen euro in 2020 naar 9,5 miljoen euro in 2021, een groei van 247,8 procent.

Bron: Levensmiddelenkrant