Albert Heijn gaat thuisbezorgen in België

ZAANDAM – Belgen kunnen vanaf vandaag hun boodschappen online bestellen bij Albert Heijn. 85.000 huishoudens in regio Antwerpen mogen als eerste aan de slag. Vanaf 5 augustus worden de boodschappen thuisbezorgd.

Ook buiten Antwerpen hebben velen zich al voor de dienst aangemeld. Het plan is dan ook om snel uit te breiden, net als het geval was met de fysieke winkels. Waar in 2011 de eerste Belgische Albert Heijn vestiging haar deuren opende, staan er inmiddels al 52 winkels in Vlaanderen. Een aantal dat gestaag groeit, volgens general manager van Albert Heijn België, Raf Van den Heuvel. “We weten wat de Vlaming wil: Hollandse prijzen, een verrassend assortiment en persoonlijke service. Dat krijg je in al onze winkels, en nu dus ook online.”

Appie app

Bestellingen kunnen geplaatst worden via ah.be of met de nieuwe Belgische Albert Heijn app, die 27 juli online ging. In de app kunnen consumenten boodschappenlijstjes maken, de folder inzien, recepten opzoeken en, indien het in die regio mogelijk is, boodschappen bestellen. Zodra er voor meer dan 50 euro in het mandje zit, kunnen deze aan huis afgeleverd worden. Kosten voor de levering zullen niet boven de 5 euro uitkomen.

