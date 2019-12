Albert Heijn kerscommercial draait om gemak

ZAANDAM – De kerstcampagne van Albert Heijn draait dit jaar om gemak en gezelligheid in ‘een hectische tijd’ voor de consument. “Ook dit jaar helpt Albert Heijn met alle kerstuitdagingen”, aldus de formule, die actief maaltijdideeën verspreid.

“Albert Heijn gunt iedereen een onvergetelijke kerst, wat je budget ook is en hoe goed je ook kan koken”, aldus Johan van der Zanden, directeur marketing & communicatie. “Om het Nederland daarbij zo makkelijk mogelijk te maken, delen we dit jaar alle gerechten en receptinspiratie in de kerst-Allerhande, via gerechtkaartjes in de winkels en in de Albert Heijn-app.”

Na onderzoek naar trends, zoek- en koopgedrag rondom de decemberperiode maakte een Albert Heijn een selectie die de meest populaire kerstgerechten van Nederland moeten bevatten. Die staan dit jaar centraal in de kerstcampagne. De formule draagt recepten aan voor zowel mensen die uitgebreid zelf willen koken als voor mensen die op zoek zijn naar een snel of makkelijk alternatief.

Zoontje

In de kerstcommercial kunnen supermarktmanager Ilse en haar vriend Bart ook wel wat inspiratie gebruiken. Zij breken hun hoofd over die ene, jaarlijks terugkerende vraag: ‘Wat gaan we doen met kerst?’. Zoontje Tommy heeft de oplossing: “Zullen we kerst bij mij doen?”

De kerstcommercial is de vierde commercial met supermarktmanager Ilse in de hoofdrol. Deze nieuwe campagne startte eind september met een introductiecommercial waarin Ilse zich voorstelde aan Nederland, met de slogan ‘Dat is het lekkere van Albert Heijn’.

Bron: Levensmiddelenkrant