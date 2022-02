Albert Heijn kiest statiegeld op alle plastic sapflessen

ZAANDAM - Albert Heijn heeft besloten om statiegeld op alle plastic sapflessen in te voeren. Hierdoor worden er meer plastic flessen op de juiste manier ingezameld en gerecycled. Met deze stap krijgen alle plastic flessen frisdrank, water en sap van het Albert Heijn eigen merk statiegeld.

"Dit is een positieve ontwikkeling. Voor onze klanten, die zich nu niet meer hoeven af te vragen of er statiegeld zit op hun fles sap, en voor het klimaat omdat meer plastic flessen ingezameld en gerecycled kunnen worden”, vertelt Henk van Harn, directeur merchandising & sourcing bij Albert Heijn. De statiegeldverplichting geldt momenteel alleen voor plastic flessen en flesjes van frisdrank, water én sappen waar suiker of water aan toe is gevoegd een statiegeldverplichting. Voor producten die voor 100 procent uit sap bestaan geldt deze statiegeldverplichting niet.



Missie

De vrijwillige invoering van statiegeld op alle eigen merk plastic sapflessen sluit volgens de formule aan bij de missie van de keten om beter eten bereikbaar te maken voor iedereen. Dat gaat namelijk ook over een duurzamere samenleving, aldus AH. Eerder werden alle verse sappen al verpakt in flessen van 100 gerecycled PET die door afwasbare etiketten ook recyclebaar zijn. Daarnaast werd een navulbare fles voor versgeperst sinaasappelsap geïntroduceerd, daar zijn er inmiddels 42.000 van verkocht.



De door Statiegeld Nederland aangekondigde uitbreiding van het statiegeldsysteem wordt omarmt door Albert Heijn. Albert Heijn zal zich bij Statiegeld Nederland melden met de wens ook de plastic flessen van het eigen merk met 100% sap vrijwillig toe te voegen aan het statiegeldsysteem.



Bron: Levensmiddelenkrant