Albert Heijn: Meergangendiner stoot gourmet van de troon

ZAANDAM – Albert Heijn publiceert de uitkomst van het Kerstonderzoek 2021, dat na de persconferentie van 12 november werd uitgevoerd. Hierin komt naar voren dat Nederlanders uitkijken naar Kerst; 85 procent van de ondervraagden houdt (heel erg) van kerst.

62 procent van de respondenten geeft aan graag te koken tijdens de feestdagen en 67 procent is van plan zelf (een deel van) het kerstmenu te bereiden. Van de ondervraagden die thuis gasten ontvangen, zegt 56 procent een meergangendiner te serveren.

Wat eten we?

Waar vorig jaar gourmet nog het meest gekozen soort diner was, staat dit jaar het meergangendiner met 56 procent op nummer één. Gourmet staat wel op nummer twee in de lijst met 41 procent, gevolgd door allerlei kleine hapjes (22 procent) en eten afhalen/bezorgen (10 procent). Steengrill sluit de lijst af met 6 procent.

Gezond en vegetarisch

Het onderzoek wijst uit dat 63 procent van de ondervraagden belang hecht aan een gezond kerstdiner. Het belang is groter bij 60-plussers (75 procent) dan bij gezinnen met jonge kinderen (49 procent). Ook wordt er rekening gehouden met dieetwensen. 12 procent van de ondervraagden is van plan een vegetarisch gerecht op het menu te zetten. Een opvallende uitschieter is te zien bij mensen van onder de 40 jaar uit de provincie Utrecht (21 procent), tegenover 3 procent in Limburg. 5 procent van de mensen geeft aan een veganistisch gerecht op tafel te zetten.

Koken

Om een feestelijk maal op tafel te zetten moet er gekookt worden. 53 procent van de ondervraagden geeft aan veel tijd en energie te willen steken in het koken van de kerstmaaltijd. Deze tijd wordt echter goed verdeeld, zo geeft bijna 66 procent aan al het kookwerk van tevoren te doen zodat ze niet meer lang in de keuken hoeven te staan. Om zeker te zijn van de maaltijden kiest 28 procent ervoor de kerstmaaltijd een keer te proefkoken. Naast lekker eten vindt 46 procent van de ondervraagden de styling van de kersttafel net zo belangrijk als het eten van de avond. Ook dranken komen aan bod; 47 procent van de respondenten vindt een goede wijn bij het kerstdiner net zo belangrijk als het eten.

Bron: Levensmiddelenkrant