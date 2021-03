Albert Heijn pakt uit met Pasen

ZAANDAM – Albert Heijn introduceert voor Pasen negentig lokale Streeckgenoten en elf nieuwe Culii seizoensgerechten.

In totaal zijn er dan 23 Culii-gerechten verkrijgbaar bij de supermarktketen. Met Culii zetten consumenten in 20 à 30 minuten een culinair voor-, bij-, hoofd- of nagerecht op tafel voor twee personen. Culii is het hele jaar door verkrijgbaar met wisselende producten afhankelijk van het seizoen.

Streeckgenoten

Met negentig nieuwe Streeckgenoten erbij komt het totale aanbod van dit kwaliteitsmerk van Albert Heijn neer op 230. Streeckgenoten zijn producten als vleeswaren, broden, kazen en soepen van 84 lokale slagers, bakkers en kaasmakers uit heel Nederland. Deze producten worden lokaal gemaakt, vaak de trots uit de streek. Ze zijn niet allemaal in elke Albert Heijn-winkel te koop. Elke winkel heef een eigen lokale selectie. Wel zijn sommige producten online te bestellen, zodat deze voor alle Nederlanders makkelijk te verkrijgen zijn.

Bron: Levensmiddelenkrant