Albert Heijn zet stappen voor kippenwelzijn

ZAANDAM – Samen met pluimveeverwerker Plukon Food Group gaat de Zaanse supermarkt de productieketen van kippenvlees verbeteren en transparant maken. Dit uit zich in een uitbreiding en verdieping van het Beter Voor-programma.

Het programma is uitgebreid door een klankbordgroep van zeven pluimveehouders, Albert Heijn en Plukon. Afgelopen maandag werden 200 aangesloten pluimveehouders inhoudelijk geïnformeerd over de stappen in het programma en hoe deze hun werkzaamheden gaan beïnvloeden.

Nieuw Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma

Er worden door AH drie centrale punten besproken. Allereerst zal vanaf 2023 alle kip scharrelkip zijn en minimaal 1 ster van het Beter Leven Keurmerk dragen. Deze kippen zijn volgens de grootgrutter van een langzaam groeiend ras, leven langer en krijgen onder andere meer leefruimte in stallen met overdekte uitloop en natuurlijk daglicht. Ook is er verdere uitbreiding van het programma waarmee individuele kippen op gezondheids- en welzijnsaspecten worden gemonitord.

Vaste pluimveehouders

Verder werkt Albert Heijn samen met zo’n 200 vaste pluimveehouders. Samen met hen worden stappen gezet voor duurzame bedrijfsvoering. Met de overgang naar de 1 ster Beter Leven scharrelkippen verwacht de formule dat de uitstoot van fijnstof en ammoniak met zo’n 50 procent wordt gereduceerd. Andere manieren om duurzamer te werken zijn het verwerken van kippenmest en het opwekken van stroom via zonnepanelen of wind.

Garantie en minimum inkomen

Tot slot benoemt de keten dat duurzame samenwerking ook onderdeel is van het vernieuwde programma. Dit wordt ingevuld door een model waarbij pluimveehouders een minimum inkomen gegarandeerd wordt. Verder is er ook een afnamegarantie voor de pluimveehouders. “Zekerheid van afzet voor minimaal 5 jaar waarbij de pluimveehouders exclusief voor deze keten produceren”, is in het persbericht te lezen. “Voor ons als pluimveehouders is het een unieke kans om te produceren voor de Nederlandse markt en aan een programma deel te nemen dat op duurzaamheid echt stappen vooruit zet”, aldus pluimveehouder Pieter Winter.

Bron: Levensmiddelenkrant