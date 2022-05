Aldi focust op agf in nieuwe campagne

CULEMBORG – Aldi heeft een nieuwe campagne gelanceerd die gericht is op aardappelen, groente en fruit (agf) van Nederlandse bodem.

“Bij aardappelen, groente en fruit van Nederlandse bodem denkt nog niet iedereen aan Aldi. Met de allereerste agf-campagne gaan we daar verandering in brengen. We gaan heel Nederland laten zien dat veel aardappelen, groente en fruit van ALDI met net zoveel zorg en liefde, vers van eigen bodem, naar het bord van de klant wordt gebracht. Maar dan voor een ALDI prijs. Bovendien is de campagne een mooi moment om onze eigen Nederlandse telers een welverdiend podium te geven”, zegt Gys de Jong, category Manager agf bij Aldi in Nederland.



De televisiecommercial is vanaf 2 mei te zien.

Bron: Levensmiddelenkrant