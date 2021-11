Aldi opent 8 winkels met nieuwste concept

CULEMBORG – Acht Aldi winkels openden afgelopen vrijdag (26 november) feestelijk hun deuren. Hiermee geeft de discounter het startsein voor de uitrol van de toekomstige winkelformule.

Jan Oostvogels, ceo Aldi Holding in Nederland: “Dat we dit vandaag kunnen doen in acht state-of-the-art ALDI-winkels verspreid over heel Nederland is een pluim op de hoed van onze vastgoedafdeling. De combinatie met de nieuwe formule is de kers op de taart.”

Indeling

In de nieuwe winkels worden de aardappelen, groenten en fruit bij binnenkomst gepositioneerd. Hoewel dit in veel supermarkten vanzelfsprekend is, is dit voor de discounter een ontwikkeling van de afgelopen jaren. Met de aangepaste winkelindeling wil de supermarkt de schappen overzichtelijker maken. Hierbij noemt de formule het positioneren van de AGF-afdeling, vlees en vis aan het begin van de winkel een logische stap om de klanten te voorzien in hun behoeften.

De winkels zijn geopend in Apeldoorn, Dordrecht, Eersel, Genemuiden, Hoogezand, Scherpenzeel, Valkenburg en Wezep.

Bron: Levensmiddelenkrant