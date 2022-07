Aldi: ‘Klimaatdoelstelling voor 2021 ruimschoots gehaald’

CULEMBORG – De discountsupermarkt heeft internationaal de eigen CO2-uitstoot met bijna de helft kunnen verlagen ten opzichte van 2015. Door over te stappen op honderd procent stroom uit windenergie voor de winkels, distributiecentra en kantoren heeft het de eigen klimaatdoelstelling ruimschoots gehaald. Dat meldt Aldi in het internationale duurzaamheidsverslag 2021.

In Nederland is het bedrijf in 2015 geheel overgestapt op groene windenergie. Er zijn hier nog meer energiebesparende maatregelen genomen, zoals de overstap naar ledverlichting, meer natuurlijk daglicht en de uitbreiding van zonnepanelen op Aldi-gebouwen.

Gezond

Speerpunt voor Aldi Nederland is volgens het rapport het aanbieden van gezonde, betaalbare en duurzame voeding. Vorig jaar is er een pilot gestart op kinderdagverblijven in Limburg met het programma Groenteboxjes. Kinderen krijgen in de pilot groentes als tussendoortje. Dit jaar krijgt de pilot een vervolg.

Om consumenten een makkelijke keuze voor gezonde voeding te laten maken in de winkels wordt er bij de zuivelproducten een proef gehouden met Nutri-Score. Zo is makkelijk te zien of een product gezond, minder gezond of ongezond is. https://www.levensmiddelenkrant.nl/levensmiddelenkrant/fabrikanten/nutri-score-wordt-nieuw-voedselkeuzelogo-nl

Duurzaam

In het rapport meldt Aldi Nederland dat het bedrijf samenwerkt met leveranciers, producenten en boeren om ideeën uit te wisselen met als reden de duurzaamheid in de hele keten te vergroten. Daartoe wordt een steeds groter gedeelte van het brood nu met Nederlands graan gemaakt. De leverancier van vleeswaren is in samenwerking met Aldi overgestapt op Nederlands vlees. Ook heeft het bedrijf twee kaasproducten toegevoegd die het ‘on the way to planetproof’ –keurmerk hebben.

Deze programma’s en die van de Aldi-bedrijven in andere Europese landen zullen moeten leiden tot een nog grotere reductie. De supermarktketen wil de uitstoot van broeikasgassen verlagen met nog eens 55 procent in 2030 ten opzichte van 2020.

Bron: Levensmiddelenkrant