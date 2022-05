Aldi Nord biedt brood van dorpsbakker aan

ESSEN – Aldi heeft in meer dan 550 vestigingen haar gebruikelijke verse bakwarenassortiment verrijkt met lokale specialiteiten van ambachtelijke bakkers uit de regio. Doordat de bakwaren uit de buurt komen kunnen versheid en kwaliteit worden gegarandeerd.

Om plaats te maken voor de regionale bakspecialiteiten wordt een tiental versgebakken producten uit het reguliere assortiment vervangen door de lokale variëteiten. Aldi ziet het als voordeel dat klanten nog maar één winkel hoeven te bezoeken en toch hun favoriete broodproducten mee naar huis kunnen nemen. Het brood van de ambachtelijke bakker is goed te herkennen aan het logo, dat op de bakplaat te zien is, maar ook op de prijskaartjes.

Klanten kennen bakker

Welke producten de supermarkt halen wordt door Aldi in overleg met de ambachtelijke bakker besloten. Het is de bedoeling dat de meest populaire baksels in de supermarkt te vinden zijn. Ook is een van de criteria voor deelname dat klanten de bakker en zijn producten goed kennen en waarderen. Hierdoor zijn samenwerkingen met zowel grotere ambachtelijke bakkerijen als kleinere dorpsbakkerijen ontstaan. "Onze samenwerkingspartners zijn lokale, traditionele bedrijven die al regionaal gevestigd zijn met hun producten en hun prijsstructuur. Als het op prijsstelling aankomt, laten we ons leiden door de gebruikelijke prijzen in de bestaande bakkerijen", legt Katrin Beyer, division manager category management en national purchasing bij Aldi Nord, uit.

Succes

Alvorens Aldi het bakkerij-project in de 550 winkels uitrolde ging het door een testfase van zes maanden in verschillende winkels. En met succes. Beyer: "Het is gebleken dat klanten het regionale aanbod zeer goed op prijs stellen. Nu willen we in zoveel mogelijk vestigingen regionale broodproducten aanbieden. Daartoe komen er in de loop van het jaar steeds meer bakkerijen bij.” Op dit moment wordt samengewerkt met meer dan dertig bakkers in de hele regio van Aldi Nord, dus in West-, Noord- en Oost-Duitsland. Aldi Nord wil nu zo snel mogelijk regionale broodproducten aanbieden in alle 2.250 winkels.

Bron: Levensmiddelenkrant