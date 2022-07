Aldi opent eerste filiaal zonder kassa’s in Utrecht

UTRECHT – Aldi opent woensdag 20 juli haar eerste filiaal zonder kassa’s of scanapparaten. Producten worden middels intelligente camera’s in het plafond en sensoren in de schappen gedetecteerd en worden bij het verlaten van de winkel automatisch afgerekend.

Aldi Shop & Go vergroot het winkelgemak doordat de klant niet meer eerst naar de kassa of zelfscankassa hoeft, omdat de producten rechtstreeks vanuit het schap in de boodschappentas kunnen worden gezet. Bij het verlaten van de winkel worden de boodschappen automatisch betaald met de aan de app gekoppelde creditcard.

Er zullen wel nog steeds medewerkers in de winkel aanwezig blijven voor het bevoorraden van de schappen, het bakken van brood en voor het beantwoorden van vragen van klanten.



Trots

“Wij zijn enorm trots dat wij dit mooie innovatieproject in Utrecht mogen testen met onze klanten. Het past binnen onze strategie als discounter om klanten in staat te stellen zo eenvoudig mogelijk hun boodschappen te doen. We denken met de klant mee over hoe we de winkelervaring nog prettiger kunnen maken. Uit onderzoek weten we dat onze klanten snelle en eenvoudige processen bij de kassa’s waarderen. Ons testfiliaal in Utrecht past daar perfect bij”, aldus Jan Oostvogels, ceo Aldi Holding Nederland.



De afgelopen maanden is de winkel in het centrum van Utrecht uitvoerig getest met speciale winkelsessies voor Aldi-medewerkers. In de nieuwe testfase kunnen klanten deze nieuwe manier van winkelen ervaren waarbij het zelflerende systeem zich verder kan optimaliseren.

Bron: Levensmiddelenkrant