Aldi opent eerste kassaloze winkel in Nederland

UTRECHT – De Duitse discounter opent begin dit jaar nog de eerste kassaloze winkel van Nederland in Utrecht. Vanochtend opende Aldi’s eerste winkel zonder kassa in Greenwich.

Klanten kunnen winkelen in de Shop&Go-testwinkel in Engeland met behulp van een app. Het is echter niet nodig om producten te scannen, klanten kunnen met hun gevulde tas de winkel verlaten en het bedrag wordt automatisch van de rekening afgeschreven. Wanneer klanten leeftijdgebonden producten in hun mandje doen wordt er een technologie ingezet die de leeftijd kan schatten door middel van gezichtsherkenning. Klanten die geen gebruik willen maken van deze functie, worden gecontroleerd door een winkelmedewerker.

Utrecht

Ook de Nederlandse winkel is uitgerust met sensoren welke in combinatie met de app artikelen registreert. De winkel is nog op zoek naar testers en medewerkers. Op hun website laten ze weten: “Net als in andere ALDI-filialen vind je vertrouwde kwaliteitsproducten tegen de laagst mogelijke prijs.”

Bron: Levensmiddelenkrant