Aldi optimaliseert logistiek met nieuw dc

CULEMBORG – Aldi gaat de logistiek in het noorden van Nederland verder optimaliseren door een nieuw dc te bouwen in Groningen. Het huidig distributiecentrum in Drachten verhuist ook naar de nieuwe locatie.

Het nieuwe dc wordt volgens Aldi duurzaam en groter dan het huidige. “Om de groeiambities van Aldi in Nederland te kunnen faciliteren, is optimalisatie van onze logistiek noodzakelijk. Deze plannen passen goed in de vernieuwingsstrategie van Aldi. Zo zijn er de afgelopen jaren veel winkels vernieuwd en aangepast, en zijn er ook winkels bijgekomen”, aldus Piet Lautenbag, regiodirecteur van Aldi Drachten. “We begrijpen dat deze veranderingen gevolgen zullen hebben voor onze medewerkers. Iedereen kan mee, behoud van onze mensen staat voorop”.



Duurzaamheid

Het nieuwe pand wordt aardgasvrij en is voorzien van zonnepanelen. Ook biedt deze locatie de mogelijkheid tot verdere uitbreiding in de toekomst. Voor klanten betekent deze optimalisatie dat de beschikbaarheid, versheid en kwaliteit van het assortiment nog verder verbeterd worden, aldus Aldi.



Bereikbaarheid

Het distributiecentrum in Groningen wordt ca. 37.000 m2 groot en zal op het industrieterrein Westpoort gebouwd worden. Vanuit Groningen worden zo’n 65 filialen beleverd. Voor leveranciers biedt de nieuwe locatie meerdere voordelen, waaronder het sneller en flexibeler beleveren en een betere bereikbaarheid voor onder meer langere en zwaardere vrachtautocombinaties.

De bouw start rond het eind van dit jaar. De verwachting is dat het nieuwe distributiecentrum voorjaar 2022 operationeel zal zijn.



