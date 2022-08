Aldi plaatst reclamefolder op melkpak

ERPE-MERE – Aldi België zet haar melkpakken van huismerk Milsa in, in strijd tegen papierverspilling. De discounter test de komende zes maanden een QR-code aan de zijkant van de melkpakken die de consument rechtstreeks leidt naar de digitale versie van de Aldi reclamefolder.

Hoewel de digitale folder al lang bestaat, blijken de Belgen de weg naar de folder maar moeilijk te vinden. “Momenteel strandt het bereik van onze digitale folder op circa tien procent van het bereik van onze papieren folder”, zegt Isabel Henderick, managing director marketing & communication bij Aldi België.



Belangrijkste communicatiekanaal

Aldi heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in out of home advertenties en radio- en televisiereclames, maar de wekelijkse folder blijft het belangrijkste reclamemiddel van de supermarkt. “Reclamefolders zijn nog steeds het belangrijkste communicatiekanaal met de consument”, zegt Henderick. “We merken dat onze klanten het beschouwen als een geliefde wekelijkse afspraak.”

De folder zal daarom zeker niet verdwijnen, benadrukt Henderick.



Vindbaarheid

De papieren folder van Aldi wordt in heel België verspreid op 4,4 miljoen exemplaren. De folder wordt gedrukt in vier taalversies; Nederlands, Nederlands-Frans (Brussel), Frans (Wallonië) en Duits-Frans (Oost-België). Uit marktonderzoek blijkt dat de Belg moeite heeft met de vindbaarheid van de digitale reclamefolder.

“Door een QR-code te integreren op onze melkpakken, die onmiddellijk door linkt naar onze online folder, willen we die drempel verlagen en consumenten stimuleren de folder meer digitaal te lezen. Wanneer de consument de weg weet te vinden naar de online folder, wordt deze gemiddeld 3 à 4 minuten per sessie doorgebladerd. Dat is flink boven de benchmark”, vervolgt Henderick.



Bron: Levensmiddelenkrant