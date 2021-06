Aldi sluit zich aan bij Tony’s voor fairtrade chocolade

CULEMBORG – Aldi is de eerste discounter die zich aansluit bij Tony’s Open Chain. Daarmee gaan zij onder het eigen merk ‘Choceur’, drie op volledig verantwoorde wijze geproduceerde chocoladerepen toevoegen aan hun assortiment.

Deze weg moet de cacaoboeren in staat stellen een leefbaar inkomen te verdienen. Aldi zegt hiermee een wereldwijde verandering in de toeleveringsketen van cacao te pionieren en heersende normen in de cacao-industrie te veranderen. Het gezamenlijke doel is om actief een einde te maken aan armoede, moderne slavernij, illegale kinderarbeid en ontbossing om zo een nieuwe standaard voor de industrie te creëren.

Vijf samenwerkingsprincipes

Met deze vijf samenwerkingsprincipes gaat Tony's Open Chain verder dan de eisen van de bestaande certificeringen: traceerbare bonen, een hogere prijs, sterke boeren, de lange termijn en productiviteit en kwaliteit. Erna van der Wal, director corporate responsibility & quality assurance bij Aldi in Nederland, zegt door de samenwerking veel te kunnen bereiken: “We zijn er trots op dat we als missiebondgenoot in Tony’s Open Chain positieve verandering stimuleren en onze klanten verantwoorde chocolade kunnen aanbieden. Zo helpen we mensenrechten en de natuur in de cacaoketen te respecteren en klanten bewuster te maken.”

Tony’s Chocolonely

Tony’s Open Chain is een initiatief van het Nederlandse chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely. De drie chocoladerepen verschijnen in drie varianten: hazelnoot, 70 procent pure chocolade en gezouten karamel, en zijn vanaf 14 juni voor € 1,79 verkrijgbaar in alle Aldi-filialen in Nederland.

Bron: Levensmiddelenkrant