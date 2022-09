Alpro opent pop-up breakfast club

ROTTERDAM – Alpro brengt haar plantaardige ontbijtproducten en gerechten in Rotterdam op een aparte wijze onder de aandacht van het publiek. Dat doet het zuivelbedrijf met een zogenoemde pop-up breakfast club. In The Next Morning Breakfast Club aan de Hofbogen in de havenstad kunnen consumenten van 8 september tot en met 1 oktober kennis maken met een plantaardig ontbijt.