‘Alternatieven voor vlees zijn in heel de winkel te vinden’

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES EN ZUIVEL] UTRECHT - Plus is voor de vierde keer op rij partner van de Nationale Week Zonder Vlees. De idealen van de actieweek zijn in lijn met de ontwikkelingen en ambities van Plus. Karin Thijssen is category manager bij de supermarkt en heeft het vegaschap de afgelopen jaren flink zien groeien. Ze legt uit wat het partnerschap inhoud en hoe Plus zijn klanten inspireert tot het eten van minder

Bij Plus groeide de vegetarische categorie in 2019 met 24 procent en in 2020 met 30 procent. Hoewel het vorig jaar met ‘slechts’ 5 procent groeide, ziet Thijssen dat de vraag blijft toenemen. Ze benadrukt dat de groei wel in perspectief moet worden gezien: “Vleesvervangers zijn ondanks de flinke groei afgelopen jaren maar 5 procent van de totale vleescategorie. Tijdens de week zonder vlees zien we de verkoop van deze categorie stijgen. Er ligt dan vanuit diverse media veel focus richting de consument op deze producten, dat stimuleert de omzet.”



Week zonder Vlees

Thijssen: “Bij Plus houden we van goed eten. Een dag zonder vlees is een kleine moeite met een enorm positieve impact voor de dieren en het milieu. Daar zetten we ons als meest verantwoorde supermarkt graag voor in.” Net als voorgaande jaren zijn ook deze editie vleesvervangers in de aanbieding bij de supermarkt. De promoties worden aangevuld met plantaardige zuivel, vis en agf. “Consumenten worden ook online geïnspireerd hoe ze makkelijk een dag, of langer, minder of zelfs geen vlees kunnen eten. Dat doen we door een uitgebreid en gevarieerd assortiment aan te bieden vol alternatieven. Naast ons gevarieerde aanbod van (private label en A-merken) vleesvervangers proberen we consumenten ook te inspireren om voor andere alternatieven te kiezen. Er is zoveel keuze om te proberen. Denk aan granen, peulen, vruchten, noten, pitten en zaden. Maar denk ook aan plantaardig broodbeleg als alternatief voor kaas en vleeswaren. Of alternatieven als burgers van spinazie, kaas of balletjes van kikkererwten. Hierover communiceren we graag naar onze klanten en zetten daarbij onze kanalen in zoals onze folder, magazines, website en social kanalen”, aldus de category manager.



Bewustwordingsweek

Plus ziet de actieweek als bewustwordingsweek. Thijssen legt uit: “Vooral omdat we vinden dat bij goed eten een duurzaam en gevarieerd eetpatroon hoort. Hier is ook het aanbod in de winkel en online op ingericht. Nederland kent een grote groep flexitariërs, zo’n 42 procent van de consumenten. Zij staan open om een dag minder vlees te eten. Zo ook klanten van Plus.” De uitdaging ligt volgens de category manager in het aanbieden van variatie en producten die echt lekker smaken. Dit zou komen door de vele fabrikanten die inmiddels actief zijn in deze categorie. Ook benoemt ze bewustwording van consumenten een uitdaging.





Inspireren

Consumenten zoveel mogelijk inspireren, op die manier wil de formule klanten tot een gezond(er) eetpatroon aanzetten. “Dat doen we het hele jaar door, met gevarieerd en inspirerende recepten. Die zetten we in op al onze kanalen. Wekelijks vinden consumenten een aanbieding in onze folder van een vleesvervanger. Daarnaast bieden we vijf Plus-vleesvervangers die we onder ons Laagblijvers-assortiment voeren. Dat zijn alledaagse producten die niet alleen vandaag, maar elke dag laag geprijsd zijn. Bovendien blijven we ons vegetarisch aanbod uitbreiden om vegetarisch eten voor iedereen bereikbaar en interessant te maken”, aldus Thijssen.



Gemakkelijk en bereikbaar

Plus omarmt initiatieven zoals de week zonder vlees die dit jaar gehouden wordt van 7 tot en met 13 maart. “Tijdens die week stimuleren we ons assortiment vega, maar ook plantaardige alternatieven. In onze supermarkten vinden mensen veel alternatieven die ook op de agf-afdeling en op de kruidenierswarenafdeling te vinden zijn. Zo maken we het voor iedereen gemakkelijker en bereikbaar om voor een dag zonder vlees te kiezen”, sluit Thijssen af.

