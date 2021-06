Ambitieus Picnic expandeert naar Frankrijk

‘Heel veel landen zijn geschikt om deze websuper in uit te rollen’

AMSTERDAM - Picnic heeft een aanmeldrecord behaald in Zuid-Holland, is Jumbo gepasseerd op het gebied van onlineboodschappen doen en heeft onlangs de stap naar Frankrijk gezet. Alleen Nederland en Duitsland blijken niet groots genoeg voor het bedrijf. Medeoprichter Michiel Muller (56) gaat in op de plannen in het land en de andere ambities van de websuper. “Frankrijk is een enorm grote markt, het is logisch om daar te starten.”

Picnic is momenteel bezig met een pilot, waar driehonderd testklanten in Valenciennes aan meedoen. Vervolgens willen zij stad voor stad uitbreiden in Frankrijk. De test begon onder de noemer TocToc, maar al snel werd bekend dat het Picnic betrof. Daarom rijden de elektrische wagentjes nu trots met de naam die wij in Nederland ook kennen, met het motto ‘Laagste prijs, gratis thuis’ prijkend in het Frans op de zijkant van de voertuigjes: ‘Meilleurs prix, livrés gratuit’. Picnic slaat België vooralsnog over, omdat het volgens Muller nog niet past in de plannen die het bedrijf heeft. “Je moet wel een assortiment opbouwen, de infrastructuur neerzetten en dergelijke. Frankrijk is tien keer groter dan België, dus dat biedt veel meer potentie.” De pilot loopt op rolletjes volgens hem. “Sinds de auto’s met de naam Picnic door de straten van de grensstad rijden, zijn de mensen nieuwsgierig geraakt en is het aantal downloads van de app zodoende flink gestegen aldaar. Het zijn wel pilotklanten, dus we vragen ze te kijken naar specifieke elementen als begrijpelijkheid, gebruiksgemak, duidelijkheid en productkwaliteit. We hopen daar voor de zomer doorheen te zijn. Bij Rijsel (Lile) hebben we een fulfilmentcenter waar de boodschappen in de mandjes worden gedaan. De hub - waar de auto’s staan - ligt in Valenciennes. Daarvoor moet je mensen aannemen en trainen, wat tijdrovend is. De pilot geeft ons de kans om op te schalen en te leren van onze eerste Franse klanten.”

Uniek

Frankrijk trekt de aandacht van Picnic, maar in hoeverre zijn de Fransen geïnteresseerd in het bezorgconcept? “Voor veel gezinnen is het financieel interessant. Wij leveren namelijk voor dezelfde prijs als de supermarkten hun producten in het land verkopen, zonder bezorgkosten. Zo’n concept bestond nog helemaal niet in Frankrijk, net als dat het er niet was in Nederland en Duitsland”, aldus de oprichter. De eerste reacties zijn dan ook positief volgens hem. “Ze zijn te spreken over de belevering met de elektrische wagens en vriendelijke mensen voor de deur met verse producten. Het dominante model in het land is nog steeds met pick-up-points, zoals het in Nederland was. Maar Fransen moeten daar alsnog ophaalkosten voor betalen en vaak in een rij staan om het op te halen. Er is nog geen thuisbezorging, enkel in Parijs zijn er wat losse diensten en ook die rekenen bezorgkosten.”

Uitdaging

Ieder land is weer anders en dat vraagt om aanpassingen. Muller zegt hierover: “We moesten lokale producten toegevoegen aan het assortiment, de taal is uiteraard anders en het postcodesysteem verschilt. We moeten Franse consumenten begrijpen. Daarvoor doorlopen we alles een voor een met de testklanten om de service zoveel mogelijk aan hen aan te passen. Fransen waarderen lokale producten genaamd ‘produits du terroir’ heel erg. Het zijn vaak voedingsmiddelen die in plaatselijke boerderijen zijn gemaakt. Ze zijn meer van het koken en het eten dan Nederlanders, daarom is er meer behoefte aan producten die ze kennen. Ook duurzaamheid staat er hoog op de criterialijst, zoals het beperken van ‘food miles’. Naast elektrisch bezorgen kunnen we ook producten om de hoek halen. Dat moeten we wel allemaal uitvinden. De lokale leveranciers leren kennen en daar afspraken mee maken kost ook even tijd.” Frankrijk is uiteraard niet het laatste land dat Picnic aandoet. De ondernemer ziet grote kansen voor veel landen in heel Europa.

“Duitsland loopt erg goed. Mönchengladbach groeit sneller dan de snelstgroeiende stad in Nederland. Twee jaar na de lancering heeft de helft van de huishoudens de app gedownload, dat is gigantisch. Uit Duitsland en straks hopelijk ook uit Frankrijk blijkt zodoende dat het concept internationaal werkt. Dan zijn heel veel landen geschikt om Picnic uit te rollen. Maar er staat verder nog niks op de planning. Eerst moet Frankrijk door de pilot komen. Zo min mogelijk ritten maken noemen wij het melkboerrondje. Als we het bezorgen efficiënt inrichten, kunnen we het gratis aanbieden en toch winstgevend zijn. Dat is uiteraard iets wat voor meer plekken geschikt is.”

Winst maakt het bedrijf nog niet. Volgens de ondernemer is dat logisch te verklaren. “Ongeveer 70 procent van onze steden is winstgevend. Daar zijn de hubs en fulfilmentcenters lang genoeg open. Dat betekent dat alle mature steden winstgevend zijn. Zolang wij het concept uitrollen naar meerdere steden, zijn er gebieden die niet winstgevend zijn. Een fulfilmentcenter van 20.000 m2 is bijvoorbeeld niet op dag één volop in gebruik, terwijl je wel de huur vanaf het eerste moment volledig moet betalen.”

In Nederland zelf zijn ook nog genoeg groeimogelijkheden volgens de medeoprichter, maar niet oneindig. “In ons land kan nu 50 procent van de huishoudens bij ons bestellen, dat gaat richting 70 tot 75 procent. Niet naar 100 procent, omdat het buitengebied niet geschikt is voor ons model. De stad waar we zijn begonnen, Amersfoort, groeit zelf ook nog double digit . Alle steden waar we al leveren, groeien net zo hard als een nieuwe stad.” Dat Albert Heijn nou juist ook in Amersfoort is begonnen met bezorgen in elektrische voertuigen, doet Muller niet zoveel. “Wij zijn zes jaar geleden begonnen met elektrisch rijden. Het is goed dat andere organisaties ons volgen.”



Bron: Levensmiddelenkrant