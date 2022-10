Appelmerk Kanzi stapt in de zuivelmarkt

GELDERMALSEN – Kanzi Kwark is het nieuwe kleinschalige zuivelmerk dat een plek probeert te veroveren in het zuivelschap. Alle ingrediënten van de kwark zijn van Nederlandse bodem. De zuivel komt van koeien die minimaal 200 dagen per jaar in de wei lopen. De appels komen van Nederlandse fruittelers.