Arla brengt klimaatneutrale zuivelproducten naar Nederland

NIJKERK - Arla Foods brengt Arla biologisch klimaatneutraal naar de Nederlandse markt. Het bedrijf reduceert hiervoor op verschillende onderdelen in de keten de uitstoot van broeikasgassen.

Hiervoor investeert het bedrijf in projecten die zich richten op het aanplanten van bomen en het beschermen van regenwouden. Arla biologisch is hiermee de eerste zuivel met het onafhankelijke ‘Klimaatneutraal product’ keurmerk van de Climate Neutral Group. Melkveehouders voeren jaarlijks de Arla Klimaatcheck uit en krijgen een advies van een extern expert over de reductiemogelijkheden van broeikasgassen op hun bedrijf. De producten worden in de fabriek in Nijkerk geproduceerd met groene stroom en biogas van huishoudelijk organisch restafval.

De verpakkingen zijn recyclebaar en de zuivelkartonnen zijn van ongebleekt karton gemaakt. Het Nederlandse Arla biologisch assortiment stoot op jaarbasis ongeveer 52.000 ton co2-equivalenten uit die ze compenseren via projecten die zich richten op het aanplanten van bomen in Oost-Afrika en het behoud van regenwoud in Indonesië en het Amazonegebied in Brazilië. Het bedrijf heeft als doel om in 2050 als organisatie en met al haar producten volledig netto klimaatneutraal te zijn, waarbij de uitstoot zo veel mogelijk is gereduceerd en de onvermijdbare uitstoot wordt opgenomen door de natuur op de melkveehouderijen.

Bron: Levensmiddelenkrant