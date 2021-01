Asda start pilot met vegan slager

Britse formule verwacht verder stijgende verkoop in vegan

LEEDS - De Britse supermarktketen Asda is begonnen met een pilot voor een vegan slager. Het concept, Veelicious, is voor een periode van zes maanden alleen in de winkel in Watford te vinden.

De consument kan bij Veelicious terecht voor producten als facon (bacon), bonenburgers en vleesvrije gehaktballen. De prijs voor de plantaardige producten begint bij 75 pence. De counter ziet eruit als een gewone slager en is in samenwerking met vegan-conceptmaker Kbox Global ontwikkeld.

34 procent van de Britten eet minder vlees of probeert flexitariër te zijn. Asda wil dit gemakkelijker maken voor deze groeiende groep consumenten. Veelicious moet hen helpen om betaalbare en hoge kwaliteit vegan producten te vinden. Naast vleesvervangers kan de consument ook vegan kaas, kooksauzen en kant-en-klare maaltijden vinden bij Veelicious.

Veel vraag naar vegan

Asda, uitgeroepen tot vegan retailer van het jaar bij de Quality Food Awards 2020, gaf eerder aan dat steeds meer consumenten naar vegan producten zoeken. Het aantal zoekopdrachten voor de term ‘vegan’ op de website van de retailer is in 2020 met 175 procent omhoog gegaan ten opzichte van 2019. De retailer verwacht in januari een stijging van 391 procent in vegan sales ten opzichte van vorig jaar. Om dit te ondersteunen is er deze maand ook een uitbreiding van het eigen merk plantaardige producten gelanceerd voor Veganuary.

Preyash Thakrar, chief strategy officer van Asda: “De vraag naar vegan producten groeit fors en we zien dat meer consumenten op zoek zijn naar een manier om gemakkelijk van een plantaardige levensstijl te genieten. We vinden het belangrijk om onze klanten te helpen met Veganuary. Samenwerken met Kbox om Veelicious te testen in de winkel in Watford was hier een onderdeel van.” Volgens Thakrar is het een ‘test en leer’-pilot en hoopt Asda zo beter te begrijpen wat de klant wil en daarop het plantaardige aanbod te aan te passen.

