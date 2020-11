Assen verwelkomt Dirk van den Broek

ASSEN – Dirk van den Broek zet zijn eerste stap in de provincie Drenthe. In Assen opende vandaag een supermarkt van deze formule.

De supermarkt is de hele week door geopend en is gelegen in het winkelcentrum Triade. Supermarktmanager Brian van Vliet is trots: “Consumenten kunnen hier terecht voor heerlijk ontbijt en een uitgebreide lunch in de vorm van versgebakken broodjes. Ook hebben we een eigen slagerij met topkwaliteit vlees en ben ik erg enthousiast over het grote aanbod groente, fruit en andere gezonde producten.” Hij nodigt iedereen dan ook uit een kijkje te komen nemen.

Bron: Levensmiddelenkrant