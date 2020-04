Bel doneert dagproductie kaasjes aan goede doelen

(CORONANIEUWS) PARIJS – Bel Group heeft een volledige dagproductie La Vache Qui Rit puntjes (bijna 20 miljoen porties) gedoneerd aan goede doelen wereldwijd, waaronder ziekenhuizen en medewerkers in de gezondheidszorg. Hiervoor werden ruim 4000 medewerkers ingezet in 20 landen en 12 fabrieken.

De gift vond plaats op 16 april, ook in Nederland en werd financieel of als fysiek product gegeven. Bel Nederland doneerde 20.000 euro aan het Nederlandse Rode Kruis. “Een steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus is belangrijk omdat het in onze waarden zit en omdat we graag allemaal zo snel als mogelijk het leven weer toe willen kunnen lachen”, aldus Denis Gayout, general manager Bel Benelux.

Bron: Levensmiddelenkrant