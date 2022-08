Ben & Jerry’s gaat voor slaafvrije chocolade

AMSTERDAM – De Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry’s gaat voor de inkoop van cacaobonen gebruik maken van Tony’s Open Chain. Het sluit zich daarmee aan bij de missie van het Nederlandse Tony’s Chocolonely om een einde te maken aan moderne slavernij en illegale kinderarbeid in de cacao-industrie in Ghana en Côte d’Ivoire.

De ijsmaker betaalde hun cacaoboeren al een Fairtrade-premie en een aanvulling voor een leefbaar inkomen. Daar komt nu de extra premie voor ondersteuning van de gegarandeerde slaaf- en kinderarbeidvrije coöperaties bij. “Het omarmen van Tony’s vijf samenwerkingsprincipes geeft ons de mogelijkheid om sterke en eerlijke handelsrelaties op te bouwen met sterke, weerbare cacaogemeenschappen,” zegt Cheryl Pinto, Ben & Jerry's global head of values-led sourcing.

Gelijkwaardig

Ben & Jerry’s is de vijfde missiebondgenoot die zich aansluit bij de vijf samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain. Door direct in te kopen bij cacaoboeren is altijd duidelijk waar de bonen vandaan komen. Er wordt op gelijkwaardige voet gehandeld. De afnemers betalen een hogere prijs aan de boeren zodat deze een leefbaar inkomen krijgen. Om inkomstenzekerheid te creëren is de samenwerking tussen de cacaoboeren en afnemers voor langere tijd. Ook wordt er met de boeren samengewerkt om de productiviteit en kwaliteit te verhogen. Dit alles tezamen moet de boeren sterker maken zodat armoede in de cacao-industrie wordt uitgebannen.

Bestrijden

“Doordat we nu samenwerken met één van ’s werelds meest geliefde social impactmerken wordt ons initiatief internationaal op de kaart gezet”, zegt Joke Aerts, Tony's open chain lead van Tony’s Chocolonely. “Dat laat zien dat onze manier van werken past bij alle bedrijven in de chocolade-industrie. Ik ben ervan overtuigd dat we samen grote stappen kunnen zetten in het bestrijden van moderne slavernij, illegale kinderarbeid en ontbossing, en we de levens van vele West-Afrikaanse cacaoboeren kunnen verbeteren.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops