Bewustzijn over palmolievrije producten groeit

AMSTERDAM – Onderzoek in opdracht van The Flower Farm wijst uit dat er een stijging is in het bewustzijn van de schadelijkheid van palmolie. Dit resulteert er in dat de consument steeds vaker een bewuste keuze maakt voor palmolievrije producten.

MSI Consultants voert elke zes maanden merkonderzoek uit in opdracht van het palmolievrije margarinemerk The Flower Farm. Het onderzoek is representatief voor Nederlandse boodschappers van achttien jaar en ouder. Er deden 530 mensen mee aan het onderzoek.

Groeiend bewustzijn

Het publiek dat in (zeer) grote mate bereid is om een voedingsmiddel te laten staan, dat men altijd koopt, voor een palmolievrije variant is gestegen naar 44 procent. Verder is ook het aantal mensen dat aangeeft kennis te hebben over palmolie in voedingsmiddelen, gestegen tot 47 procent. In totaal kent 61 procent van de respondenten The Flower Farm. Oprichter Marcel van Wing van The Flower Farm is tevreden met de resultaten van het onderzoek: “Onze missie is het onder de aandacht brengen van de vernietiging van het tropisch regenwoud als gevolg van de steeds maar groeiende vraag naar palmolie. Om dit te stoppen moet de consument eerst begrijpen dat er een probleem is, en uit de cijfers blijkt dat dat bewustzijn groeit. Dat de vraag naar onze producten daardoor toeneemt, is mooi meegenomen, maar niet ons hoofddoel.”

Bron: Levensmiddelenkrant