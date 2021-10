PARIJS – Biscuit International heeft een overeenkomst bereikt om Continental Bakeries over te nemen. De overname is een transformerende en strategische overname voor Biscuit International, die haar positie zal versterken in Europese markt voor private label koekjes en broodvervangers.

Beide bedrijven zijn Europese producten die private label koekjes maken, Continental Bakeries heeft een uitgebreider portfolio waar ook broodvervangers en toast onder vallen. De laatstgenoemde heeft meer dan 2.300 mensen in dienst bij dertien productiefaciliteiten in Nederland, België, Duitsland, Polen en Zweden. Biscuit International neemt Continental Bakeries over van meerderheidsaandeelhouder Goldman Sachs.

Samenwerking

De combinatie tussen de twee producenten vergroot hun aanwezigheid op de Europese markt door een grotere geografische afzetmarkt en een complementair productportfolio. Ze verwachten dat de ze samen een meer veerkrachtige, flexibele en innovatieve groep zullen worden. In een persbericht laten ze weten dat de groep wordt geleid door talenten uit beide groepen.

Sterke positie

Door de overname zal Biscuit International in een sterkere positie staan om te blijven investeren in innovatie en een vooraanstaande positie te behouden op het gebied van biologische, suikerarme en milieuvriendelijke producten. Giampaolo Schiratti, Biscuit International ceo, zei: “De voorgenomen overname van Continental Bakeries is een echte doorbraak voor Biscuit International. Continental Bakeries is een zeer sterk gevestigd bedrijf in Europa en zijn toetreding tot onze groep zal transformerend zijn, en steunen op een sterke strategische afstemming op het vlak van product en geografische complementariteit. De transactie zal een belangrijke mijlpaal zijn in ons streven om de Europese leider te worden van private label koekjes, ten voordele van onze Europese klanten en hun consumenten. We kijken ernaar uit verdere synergieën.” De afronding van de overname wordt in de loop van de eerste helft van 2022 verwacht.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops